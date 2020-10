Un centre industriel dans la province de Tcherkassy. Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Anh Tuan a effectué le 8 octobre une visite de travail dans la province de Tcherkassy pour explorer le potentiel de coopération économique entre cette province et les localités du Vietnam.

Tcherkassy est située dans un endroit stratégique qui relie l'Est aux régions occidentales et le Nord aux régions méridionales de l'Ukraine, sur les rives du Dnepr avec des sols noirs fertiles propices à l'agriculture.

Cette province abrite un certain nombre d'installations de transformation des aliments et d'élevage de volaille. Il est également connu comme un centre culturel, éducatif, touristique et industriel de l'Ukraine.

Lors d'une réunion dans le cadre de la visite, l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan et le gouverneur de Tcherkassy, Sergey I. Sergeychuk ont partagé des informations sur les avantages et le potentiel de partenariat dans l'économie, la science, l'éducation et le tourisme entre les localités vietnamiennes et Tcherkassy.

Le diplomate vietnamien a noté que de nombreux entrepreneurs vietnamiens avaient étudié et travaillé en Ukraine, dont dans la ville de Tcherkassy, souhaitant revenir investir et faire des affaires dans cette province.

Sergey I. Sergeychuk a fait l'éloge des réalisations du Vietnam en matière de développement économique et de lutte contre le COVID-19, affirmant que des conditions favorables seront créées pour que les entreprises vietnamiennes opèrent à Tcherkassy.

À cette occasion, l’ambassadeur vietnamien a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne à Tcherkassy et a offert les cadeaux aux familles touchées par la pandémie du COVID-19. -VNA