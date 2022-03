Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'énergie fait partie des domaines potentiels de coopération en matière d'investissement entre les entreprises vietnamiennes et américaines.

Dans le cadre de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé que le Vietnam accordait une haute priorité au développement énergétique durable pour maintenir la sécurité énergétique nationale et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Lors d'un récent sommet d'affaires Vietnam-États-Unis à Hanoï, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) Pham Tan Cong a déclaré qu'à la suite de cette orientation, la VCCI a lancé son initiative « Indice verte » (Green Index) avec l'appui de l’Agence américaine pour le Développement international, visant promouvoir la réforme institutionnelle environnementale et les activités d'investissement durable.

Il a déclaré que les entreprises vietnamiennes et américaines avaient de bonnes chances de réussir leur coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié et des énergies propres et renouvelables pour contribuer à la croissance commerciale et à la sécurité énergétique des pays.

Le directeur du Département de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hoang Tien Dung, a noté que le Vietnam s'était fixé pour objectif que d'ici 2030, l'électricité renouvelable représente 45% de la capacité nationale de production d'électricité, reflétant son orientation vers les énergies renouvelables.

La mise en œuvre du programme de développement des sources d'énergie et du réseau électrique nécessitera environ 14 milliards de dollars, de sorte que le Vietnam souhaite avoir la participation des entreprises, en particulier celles des États-Unis dans le partage des ressources et de la technologie, a-t-il ajouté.

Ken Haig, responsable de la politique énergétique et environnementale pour l'Asie-Pacifique et le Japon d’Amazon Web Services (AWS), a suggéré que pour stimuler l'attraction des investissements dans ce secteur, le Vietnam a besoin d'une stratégie à long terme.

Il a également exprimé son soutien à l'augmentation de l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne offshore et espéré que l'investissement américain dans les énergies renouvelables au Vietnam contribuera au développement durable du pays dans l"avenir.-VNA