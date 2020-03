La délégation du groupe d'édition du sous-comité socio-économique du XIIIe Congrès national du PCV

Hanoï (VNA) – Une délégation du groupe d'édition du sous-comité socio-économique du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son chef Nguyen Chi Dung, a eu une visite de travail du 23 février au 1er mars au Royaume-Uni et en Inde pour renforcer la coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement.

Ces visites de travail visaient à apprendre et échanger des expériences pour élaborer la Stratégie décennale de développement socio-économique (2021-2030), et le Plan quinquennal de développement socio-économique (2021-2025) pour soumettre au XIIIe Congrès national du PCV. En outre, la délégation vietnamienne a également étudié la mise en œuvre des activités d'innovation et la mise en place de l'écosystème des start-up.

Au Royaume-Uni, la délégation vietnamienne a rencontré certains grands groupes britanniques tels que KPMG, HSBC et ARUP ; et visité le Centre nationale d’innovation du Royaume-Uni (NET).

Les entreprises britanniques ont déclaré que des facteurs tels que l'ouverture du marché, les ressources humaines de haute qualité et la transparence de l'environnement des affaires contribueraient à promouvoir le développement socio-économique ainsi qu'à attirer des investisseurs étrangers.

Les politiques de développement devraient se concentrer sur l'investissement à long terme, le développement vert et durable, ont-elles ajouté.

Nguyen Chi Dung, également ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, a présidé un séminaire sur l'innovation et la créativité avec des entreprises britanniques qui ont exprimé leur volonté de collaborer avec le Vietnam dans ce domaine.

La délégation vietnamienne a également travaillé avec le ministère britannique du Commerce international et rencontré des investisseurs potentiels.

La partie britannique a décrit le Vietnam comme un nouveau marché émergent qui a reçu beaucoup d'attention des entreprises britanniques dans la région de l'Asie du Sud-Est.

Il a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait coopérer avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation, du changement climatique, des marchés de capitaux, des énergies renouvelables et de la construction d'infrastructures…

La délégation vietnamienne a ensuite coordonné avec l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni pour organiser une réunion avec des intellectuels vietnamiens dans ce pays.

Lors de son séjour en Inde, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec les dirigeants du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, du groupe National Institute for Transforming India (NITI Aayog) et du Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC).

Elle a également visité des géants de la technologie indiens tels que NASSCOM et Wipro.

En outre, le ministre Nguyen Chi Dung a présidé deux colloques sur les opportunités d'investissement au Vietnam.-VNA