Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le conseiller commercial du Vietnam en Indonésie, Pham The Cuong a souligné les potentiels du marché indonésien avec plus 170 millions d’habitants et les efforts pour promouvoir les exportations vietnamiennes vers ce pays.

L’ambassade et le bureau commercial du Vietnam en Indonésie ont pris de nombreux mesures pour favoriser l’accès des produits vietnamiens au marché indonésien et protéger les intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes, a déclaré Pham The Cuong.

Le Bureau commercial du Vietnam, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie d’Indonésie (Kadin), des Associations de vente au détail et des importateurs indonésiens, a organisé des évènements pour présenter des produits vietnamiens.

Le Bureau a encouragé les investissements indonésiens et a aidé des entreprises indonésiennes dans le remplissage des procédures d’investissement au Vietnam. Il a également aidé des entreprises vietnamiennes dans l'octroie de certificat Halal pour leurs produits.

Le Bureau du commerce s'est coordonné avec le Département des recours commerciaux du ministère vietnamien de l'industrie et du commerce pour protéger les intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes, promouvoir des politiques favorables et minimiser les risques pour les entreprises vietnamiennes.

Ces efforts du Bureau commercial ont contribué à la forte croissance du commerce bilatéral ces cinq dernières années, qui est passé de 6,81 milliards de dollars en 2017 à 11,5 milliards en 2021, dépassant l’objectif de 10 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux pays, a souligné Pham The Cuong.

Au cours des huit premiers mois de2022, le commerce bilatéral est estimé à 9,39 milliards de dollars dont 3,08 milliards d'exportations vietnamiennes, en hausse respectivement de 25,3% et 22,8% en glissement annuel. -VNA