Hanoi (VNA) - Un séminaire de consultation a eu lieu jeudi 7 avril à Hanoi, présentant des recommandations pour l’élaboration d’un plan d’action national (PAN) sur l’amélioration des lois et des politiques pour faire progresser les pratiques commerciales responsables (RBP) au Vietnam.

Lors du séminaire de consultation à Hanoi, le 7 avril. Photo : VNA

L’événement était co-organisé par le ministère de la Justice, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’ambassade de Suède au Vietnam.Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre de la Justice Phan Chi Hiêu a déclaré que la clé pour équilibrer la croissance économique du Vietnam avec le développement durable est la promotion de la RBP.Il a fait savoir que son ministère a jusqu’à présent identifié trois orientations pour le contenu du projet, qui complètent les lois et les politiques sur la RBP, renforcent l’efficacité et la qualité de l’application des lois et des politiques connexes, et hausser la sensibilisation et les capacités pour les agences gouvernementales, les entreprises et la société.La coordonnatrice résidente a.i. des Nations unies et représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a souligné la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.