Les crues à Quang Binh en octobre 2020. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient d'approuver la Stratégie nationale sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles pour 2030, avec vision pour 2050.

Son objectif est d'atténuer les dégâts causés par les catastrophes naturelles, en se concentrant sur la sécurité de la population en cas de tempêtes et d'inondations.

Plus précisément, le pays cherche à diminuer de 50% des pertes humaines causées par les crues et glissements de terrain par rapport à la période 2011-2020, et à ramener les dégâts économiques causés par les catastrophes à 1,2% du PIB ou moins. Les administrations de tous niveaux, les organisations et ménages devraient avoir accès aux informations et compétences de réponse aux catastrophes naturelles.

Pour réaliser les objectifs fixés, il est nécessaire de perfectionner le système juridique sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, d'améliorer la conscience sur les risques de catastrophes, de renforcer la gestion des risques de catastrophes basée sur la communauté, etc. -VNA