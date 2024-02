Hanoï (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a tenu une séance de travail le 22 février à New York, aux États-Unis, avec Francis Drouin, président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), sur la coopération entre l'APF et le Vietnam, ainsi que les orientations pour promouvoir la coopération entre l'APF et l'ONU.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang a exprimé son appréciation pour les activités de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'APF ces derniers temps. Il a encouragé les deux parties à intensifier leurs échanges et leur coopération multilatérale sur les questions d'intérêt commun, ce qui renforcera les liens entre le Vietnam et l’APF.



L'ambassadeur a affirmé que le dialogue et la coopération entre l'APF et l'ONU offriraient à l'APF plus d'opportunités de participer davantage aux travaux de l'ONU, contribuant ainsi à la recherche de solutions aux défis mondiaux, en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération au développement.



De son côté, Francis Drouin a reconnu et salué la participation active et les contributions de l'Assemblée nationale vietnamienne aux efforts communs de l'APF, rappelant diverses responsabilités assumées par l'organe législatif vietnamien. Il a exprimé son désir de continuer à bénéficier du soutien et de la coopération étroite du Vietnam pour mener à bien les activités de l'APF à l'avenir.