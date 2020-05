Hanoi (VNA) - Dans sa lutte acharnée contre la pandémie de COVID-19, le Vietnam fait aussi preuve de solidarité en partageant ses ressources limitées avec beaucoup de pays, contribuant aux efforts internationaux pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.



Face à la crise sanitaire mondiale actuelle, le renforcement de la coopération internationale et de la solidarité est important pour protéger la santé et la sécurité des habitants, tout en aidant à atténuer les impacts graves du virus. Du matériel et des équipements médicaux aux combinaisons protectrices en passant par les masques antibactériens, kits de dépistage et même riz, le Vietnam a multiplié les actions de soutien à de nombreux pays de par le monde.



Masques antibactériens pour des pays européens



L’Europe est le continent le plus touché par la pandémie. Le Vietnam a décidé d’épauler des pays gravement frappés. Délégué par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Tô Anh Dung, a remis début avril 550.000 masques antibactériens "made in Vietnam" à la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, via leurs ambassadeurs à Hanoï.

Le Vietnam est prêt à partager ses ressources limitées avec d’autres pays touchés par le COVID-19. Photo : VNA

"Bien qu’il soit aussi affecté par le nouveau coronavirus, le Vietnam est disposé à partager ses ressources dans la limite de ses possibilités avec d’autres pays touchés, à fournir des services médicaux et à créer des conditions favorables aux citoyens étrangers au Vietnam, y compris le traitement de ceux qui sont infectés", a affirmé le vice-ministre Tô Anh Dung. Les ambassadeurs des pays précités ont remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour cette aide précieuse en cette période difficile.



Le 27 avril, 100.000 masques antibactériens du Vietnam ont été envoyés à la Suède, via son ambassade à Hanoï. L’ambassadrice Ann Mawe a décrit ce cadeau comme une "preuve vivante de l’amitié traditionnelle et de la coopération étroite entre les deux pays".



Aides au Japon, à la Russie, aux États-Unis et à Cuba



Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a également offert au bureau présidentiel de la Russie, au bureau du cabinet du gouvernement japonais et au bureau de la Maison Blanche (États-Unis) 50.000 masques médicaux chacun.



Lors de la livraison du matériel au Japon le 16 avril, le vice-ministre vietnamien des AE, Bùi Thanh Son, a souligné que ce cadeau était "une illustration de la solidarité" du Vietnam avec le peuple japonais dans le combat contre le coronavirus.



Remettant le cadeau du Premier ministre au bureau présidentiel de la Russie, le ministre Mai Tiên Dung, chef du bureau gouvernemental, a déclaré que "le Vietnam est toujours prêt à coopérer et à échanger des expériences avec les autres pays en termes de prévention et de lutte contre le coronavirus". Selon l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov, "les mesures prises par le Vietnam, rigoureuses mais nécessaires, ont permis de maîtriser efficacement les contaminations". Auparavant, le ministère vietnamien des AE avait offert au peuple russe 150.000 masques en tissu antibactérien fabriqués par le Vietnam.

Remise des masques médicaux, cadeau du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, au bureau présidentiel de la Russie, le 13 avril à Hanoï. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de remise du matériel médical aux États-Unis, le vice-ministre des AE, Bùi Thanh Son, a souligné que le Vietnam continuerait de collaborer étroitement avec les États-Unis dans les efforts communs visant à contenir l’épidémie et à minimiser ses impacts. Au nom du président Donald Trump et du peuple américain, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, a adressé ses profonds remerciements au gouvernement et au peuple vietnamiens pour cette aide précieuse qui, selon lui, "véhicule le message de solidarité et d’entraide du Vietnam avec les États-Unis".



Pour aider le peuple cubain dans ce combat, le Vietnam lui a fait un don pécunier et matériel, le 27 avril à Hanoï. Cette aide, comprenant 1,57 milliard de dôngs et 2.000 bouteilles de gel hydroalcoolique, a été livrée à l’Association d’amitié Vietnam - Cuba et au Club des anciens étudiants vietnamiens à Cuba. Auparavant, le ministre vietnamien de la Construction, Pham Hông Hà, avait remis à l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera, 5.000 tonnes de riz offerts par le gouvernement et le peuple vietnamiens.



Pays frontaliers et membres de l’ASEAN



Selon le ministère laotien de la Santé, depuis la propagation de la pandémie, le Vietnam a été d'un grand soutien envers le peuple laotien grâce aux dons de matériels et équipements médicaux, au partage d'expériences et d'informations lors de réunions en ligne. Pour preuve, le 22 avril à Vientiane, le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 du Laos a reçu 60 millions de kips (160 millions de dôngs) envoyés par le gouvernement vietnamien.