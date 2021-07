Hanoi (VNA) – Les cinq étudiants vietnamiens participant à l’Olympiade internationale de physique 2021 (IPhO 2021) ont remporé des médailles, dont trois d’or et deux d’argent, a annoncé le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Les cinq étudiants vietnamiens ont été médaillés aux Olympiades internationales de physique 2021 (IPhO 2021). Photo: VNA

Les médaillés d’or sont Nguyên Manh Quan et Trân Quang Vinh du lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam, et Trang Dao Công Minh du lycée d’excellence en sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoi.Nguyên Trong Thuan du lycée d’excellence Lam Son dans la province de Thanh Hoa (Centre) et Bui Thanh Tan du lycée d’excellence Phan Bôi Châu dans la province de Nghê An (Centre) ont remporté les médailles d’argent.Dans le classement général, le Vietnam a occupé la septième position après la République de Corée, la Chine, la Russie, les États-Unis, Taïwan (Chine) et la Roumanie.L’IPhO 2021 a été organisée virtuellement par la Lituanie, avec la participation de 368 candidats dans le monde. L’année dernière, l’IPhO 2020 qui devait se tenir dans le pays a été annulée en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19.Le ministère de l’Éducation et de la Formation a également indiqué que les quatre étudiants vietnamiens participant à l’Olympiade internationale de biologie 2021 au Portugal ont également remporté des prix, dont une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze.La médaille d’or est revenue à Dang Lê Minh Khang du lycée d’excellence Ly Tu Trong de la ville de Cân Tho (Sud), tandis que les médaillés d’argent sont Ha Manh Duy du lycée d’excellence de Vinh Phuc de la province de Vinh Phuc et Nguyên Thi Nga du lycée d’excellence Hung Vuong dans la province de Phu Tho (Nord). Vo Tien Thanh, également du lycée d’excellence Hung Vuong a remporté la médaille de bronze. - VNA