Zone d'isolement pour les cas suspects d'être infectés par le coronavirus à l'hôpital général du Tay Nguyen. (Source: VNA)

Hanoi, 28 janvier (VNA) - Le Vietnam contrôle efficacement l'épidémie de pneumonie aiguë par le nouveau type de coronavirus et maintient un niveau élevé de vigilance pour prévenir la propagation de la maladie, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.Lors d'une réunion sur la prévention de l'épidémie, Vu Duc Dam a demandé au ministère de la Santé de mettre en place 40 équipes mobiles pour effectuer l'isolement et la stérilisation lors du processus de transfert et de traitement des cas suspects.Il a également exhorté ce ministère à conclure, mardi soir, l'élaboration de quatre scénarios pour répondre à l'épidémie, et a assuré que le Vietnam est préparé à la pire situation.En outre, il a proposé que le ministère de la Santé prépare suffisamment d'appareils et de médicaments pour détecter et isoler les personnes infectées par le coronavirus.Dans le même temps, il a demandé au ministère de la Santé de se coordonner avec le ministère de l'Information et de la Communication pour mettre à jour les données sur l'évolution de l'épidémie.Se référant à deux Chinois infectés qui reçoivent un traitement à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville, le vice-ministre de la Santé, Nguyen Truong Son, a rapporté que le fils était négatif mardi au test du coronavirus, tandis que l'état de son père s'est amélioré.Il a ajouté que les cas suspects sont isolés et montrent également des signes positifs.Ce fait démontre que le Vietnam est capable de guérir les patients infectés par le coronavirus, a-t-il déclaré.Selon les données du ministère de la Santé, à 18h00 heure locale de mardi, 4 581 personnes infectées dans le monde ont été enregistrées, dont 107 cas mortels en Chine, où le nombre de personnes infectées a atteint 4 515.Le Vietnam a signalé 64 cas suspects, dont 25 étaient négatifs au test de dépistage du virus. -VNA