Le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung (gauche). Photo : VNA

Jakarta, 31 mars (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung a assisté à la 27e réunion des ministres des Finances de l'ASEAN (AFMM), à la 9e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM) réunions à Bali, Indonésie, les 30 et 31 mars.Lors de la 27e AFMM tenue le 31 mars, les responsables ont écouté un rapport sur la mise en œuvre des activités de coopération financière dans le cadre du groupe de travail de l'ASEAN sur le financement des infrastructures, la coopération en matière d'assurance, le financement et l'assurance des risques de catastrophe, la coopération douanière et le financement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ainsi que le Forum fiscal de l'ASEAN et le Forum des marchés de capitaux de l'ASEAN.Dans son allocution, le vice-ministre Vo Thanh Hung a fait des évaluations et des recommandations sur les résultats et les orientations des activités des groupes de travail.Il a également informé les participants de l'accueil par le Vietnam de la 26e réunion des gestionnaires d'assurance de l'ASEAN (AIRM) fin 2023.Lors d'une session sur la macro-économie mondiale et régionale dans le cadre de la 9e AFMGM plus tard dans la même journée, les ministres et les gouverneurs ont échangé des points de vue sur la situation économique régionale avec les dirigeants des organisations financières internationales, ainsi que des mises à jour sur les mesures de relance économique.Vo Thanh Hung a présenté les résultats du développement économique et financier du Vietnam en 2022, ainsi que les défis auxquels son économie est confrontée, tels que la pression inflationniste et le ralentissement de la croissance des exportations en raison de la baisse de la demande des grands partenaires commerciaux.En 2023, le gouvernement vietnamien continue de mettre l'accent sur le maintien de la macro-économie, la promotion de la croissance et le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19 et des nouvelles épidémies. Le pays continuera d'intensifier la perfection du système juridique, la réforme administrative et la construction de l'e-gouvernement, a-t-il ajouté.Lors de l'événement, les responsables participants ont adopté une Déclaration commune de la 9e AFMGM.Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie ont proposé qu'un autre AFMGM se tienne à Jakarta en août.Le 29 mars, les ministres et les gouverneurs ont participé aux dialogues d'affaires ASEAN, ASEAN - États-Unis et ASEAN - UE pour discuter des préoccupations des entreprises concernant le financement de la transformation numérique et le développement financier durable.Les ministres des Finances ont également tenu le 30 mars une réunion à huis clos pour examiner les questions d'intérêt commun.- VNA