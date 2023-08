La délégation du Vietnam aux réunions consultatives. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Une délégation vietnamienne, composée de représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères et des Finances, a participé aux réunions consultatives des ministres de l’Économie entre l'ASEAN et les pays partenaires (Australie, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Japon et ASEAN 3 (Chine, Japon et Répubique de Corée), tenues dans la ville de Semarang, en Indonésie, dans le cadre de la 55e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN.Les ministres de l'Économie des pays membres de l'ASEAN et les ministres de l'Économie des pays partenaire y ont participé.Lors des consultations, le Vietnam a salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes de coopération économique entre l' ASEAN et ses partenaires. Le pays a aussi affirmé continuer à se coordonner avec l'ASEAN et ses partenaires étrangers dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et le développement économique durable.Lors de la réunion consultative des ministres de l'Économie de l'ASEAN et de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, les ministres ont salué la signature du deuxième protocole modifiant l'accord établissant la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) entre l'Indonésie, le Brunei, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.Concernant les relations ASEAN-République de Corée, les ministres ont pris note du rapport d'étude d'examen conjoint (JRS) sur l'accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA), avec l’accent mis sur l'évaluation de son application, et ont comparé l'AKFTA avec les autres accords de libre-échange existants ou nouveaux en vigueur dans la région.La réunion des ministres de l’Économie ASEAN-Japon s'est concentrée sur les initiatives visant à célébrer les 50 ans des relations d'amitié et de coopération ASEAN-Japon et sur l'état de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intégral ASEAN-Japon. La réunion a également pris note des recommandations de la Fédération des chambres japonaises de commerce et d'industrie au sein de l'ASEAN (FJCCIA), du Conseil des affaires ASEAN-Japon (AJBC) et de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).Lors de la réunion consultative des ministres de l'économie ASEAN 3, les ministres ont reconnu les progrès dans la mise en œuvre du Programme de coopération économique ASEAN 3 pour la période 2023-2024, y compris les activités et les recommandations du Centre ASEAN-Chine, du Centre ASEAN-Japon et du Centre ASEAN-République de Corée, pour faciliter la coopération économique et commerciale ASEAN 3.Les ministres ont également pris note des recommandations du Conseil des entreprises d'Asie de l'Est (EABC). - VNA