Hanoi, 22 juin (VNA) - Le ministère des Transports a proposé un plan national pour avoir 28 aéroports d'ici 2030 et 29 d'ici 2050.

Le Vietnam aura 28 aéroports d'ici 2030.

Le ministère des Transports vient de soumettre au gouvernement le projet de plan directeur national sur les aéroports à l'horizon 2030, avec vision à l'horizon 2050.



Ainsi, d'ici 2030, le ministère des Transports propose 28 aéroports dans la planification, dont 14 internationaux, à savoir Noi Bai, Long Thanh, Tan Son Nhat, Van Don, Cat Bi, Tho Xuan, Vinh, Phu Bai, Da Nang, Cam Ranh, Chu Lai, Can Tho, Phu Quoc et Lien Khuong.



Les 14 aéroports nationaux incluent Lai Chau, Dien Bien, Sa Pa, Na San, Quang Tri, Pleiku, Phu Cat, Tuy Hoa, Buon Ma Thuot, Phan Thiet, Dong Hoi, Rach Gia, Ca Mau et Con Dao.



En outre, le ministère des Transports étudie, enquête et rendra compte au Premier ministre sur l'ajout dans la planification des îles Ly Son et Phu Quy...



Ainsi, le nombre de 28 aéroports d’ici 2030 restera le même que le plan actuel (plan de développement du trafic aérien approuvé en 2018). Des propositions d’aéroports dans 11 localités (provinces de Bac Giang, Bac Kan, Dak Nong, Ninh Binh, Ha Giang, Hoa Binh, Binh Phuoc, Kon Tum, Ha Tinh, Tra Vinh et Ninh Thuan) n'ont pas été approuvées.



D'ici 2050, le ministère des Transports a proposé d'ajouter l'aéroport domestique de Cao Bang, portant le nombre de aéroports nationaux à 15 ; dans le même temps, il faudra continuer la planification de l'aéroport international de Hai Phong (à Tien Lang).



Selon le nouveau projet de plan, les grands aéroports internationaux joueront un rôle clé comme Long Thanh (phase 1) avec une capacité de 25 millions de passagers par an; Tan Son Nhat, de 50 millions; Noi Bai, 60 millions; Da Nang, 25 millions...



Le plan identifie également l'investissement nécessaire pour les aéroports d'ici 2030 à environ 403.100 milliards de dongs.



Actuellement, le pays compte 22 aéroports en opération, dont 9 internationaux à savoir Noi Bai, Van Don, Cat Bi, Phu Bai, Da Nang, Cam Ranh, Tan Son Nhat, Can Tho et Phu Quoc et 13 ports nationaux que sont Dien Bien, Tho Xuan, Vinh, Dong Hoi, Chu Lai, Phu Cat, Tuy Hoa, Pleiku, Buon Ma Thuot, Lien Khuong, Ca Mau, Rach Gia et Con Dao. - CPV/VNA