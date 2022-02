Hanoi (VNA) – Le Salon international de l’alimentation, des boissons et des matières premières alimentaires (Proexpo 2022) organisé du 7 au 11 février à Moscou.

Les visiteurs au stand de la compagnie Ruskhopro. Photo : NDEL.

Les entreprises vietnamiennes participant à l’événement ont présenté leurs produits qui ont été très appréciés des consommateurs russes pour leur qualité et leur prix.

Cette édition a attiré plus de 2 000 entreprises de plus de 50 pays qui ont apporté leurs derniers produits.

Anastasia Sayanok, directeur général de la compagnie russe de Ruskhopro, a déclaré que son entreprise travaille avec de partenaires vietnamiens, car les deux pays entretiennent des relations d’amitié traditionnelle. Les produits fabriqués au Vietnam sont de haute qualité et nos clients les apprécient, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que son entreprise était également prête à discuter de propositions de coopération avec la partie vietnamienne pour élargir ses opportunités commerciales.

Ces dernières années, l’eau en bouteille et les fruits vietnamiens ont été très bien acceptés sur le marché russe. Rashad Agarizaev a de nombreuses années d’expérience dans le commerce des fruits secs en provenance d’Asie.

« J’ai participé à la foire avec l’intention de trouver de nouveaux partenaires pour diversifier mes sources de produits vietnamiens, car il existe une grande variété de marques et de modèles et qu’ils ont des prix très compétitifs », a-t-il souligné.

Pour sa part, le consul de l’économie et du commerce et chef du bureau commercial du Vietnam en Extrême-Orient russe, Nguyôn Hông Thanh, a révélé qu’une voie de transport directe du Vietnam à Vladivostok devient progressivement une réalité. Les marchandises en provenance des ports de Hô Chi Minh-Ville (au Sud) et de Hai Phong (au Nord) arrivent à Moscou en seulement 8 à 12 jours.

Actuellement, les entreprises vietnamiennes travaillent avec la partie russe pour promouvoir la mise en service rapide de cette nouvelle voie de transport.

La partie russe est également très intéressée par ce projet. Les premiers navires accosteront au port de Vladivostok, ce qui permettra non seulement aux entreprises vietnamiennes d’exporter des marchandises vers la Russie, mais aussi aux entreprises russes de venir au Vietnam. – NDEL/VNA