Hanoï (VNA) – La Croix-Rouge du Vietnam a reçu le 23 février près de 10 milliards de dongs (environ 420.000 dollars), donnés par des organes, des entreprises et des responsables de l'organisation, pour aider la Turquie et la Syrie à surmonter les conséquences du tremblement de terre dévastateur.

Collecte de dons en faveur des victimes des séismes au Turquie et en Syrie. Photo: VNA

La présidente du Comité centrale de la Croix-Rouge vietnamienne , Bui Thi Hoa a appelé les organes, unités, entreprises, organisations religieuses, collectifs et individus à continuer de soutenir les peuples de Turquie et de Syrie pour surmonter les difficultés et stabiliser leur vie.