Le 4e Sommet de la jeunesse ASEAN-Inde à Hyderabad. Photo : thehindu.com

Hanoï (VNA) - Une délégation vietnamienne composée de 10 membres du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et de l’Hôpital Bach Mai assiste au 4e Sommet de la jeunesse ASEAN-Inde à Hyderabad dont son coup d’envoi a eu lieu le 12 février à Hyderabad, dans l'État de Telangana, dans le Sud de l'Inde.



Placé sous les auspices du ministère indien des Affaires étrangères et du secrétariat de l'ASEAN, ce sommet suscite la participation de 100 délégués des pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de 75 délégués de toute l'Inde.



S'exprimant lors de l'ouverture de l’événement, le ministre indien de la Culture, du Tourisme et du Développement de la région du Nord-Est, G. Kishan Reddy, a appelé les jeunes indiens à faire des efforts pour établir des liens complets avec l'ASEAN dans tous les aspects.



Dans son allocution en ligne envoyée à la conférence, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné l'importance de la volonté des jeunes qui jouent un plus grand rôle dans l'apport de changements souhaitables dans la région Indo-Pacifique pour la paix mondiale.



Selon les prévisions, durant le sommet qui durera jusqu’au 16 février, les délégués discuteont des sujets centraux de la connectivité ASEAN-Inde, du partenariat numérique, de la coopération au développement et de la bonne gouvernance, ainsi que de la coopération populaire. En outre, les jeunes délégués ont également l'occasion d'explorer Hyderabad et de mieux comprendre le secteur technologique indien.-VNA