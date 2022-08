Hanoi (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a adressé jeudi 18 août ses condoléances au président des États fédérés de Micronésie David Panuelo sur le décès du vice-président micronésien Yosiwo Palikkun George à l’âge de 81 ans.

Le vice-président micronésien Yosiwo Palikkun George, décédé à l’âge de 81 ans. Photo: pacificislandtimes.com

Dans l’annonce de son décès, le gouvernement micronésien a déclaré que le vice-président Palikkun George "a illustré, dans sa vie personnelle et professionnelle, la politique étrangère des États fédérés de Micronésie consistant à être l’ami de tous et l’ennemi de personne, et d’étendre à tous les peuples et à toutes les nations la paix, l’amitié, la coopération et l’amour dans notre commune humanité".Le gouvernement micronésien a déclaré que le président David Panuelo présentera une proclamation déclarant une période de deuil national en l’honneur du défunt vice-président Yosiwo Palikkun George. – VNA