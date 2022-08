Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé leurs condoléances au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos pour le décès de l’ancien président Fidel Ramos.

L’ancien président philippin Fidel Ramos en 2016. Photo: AFP

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également présenté ses condoléances à son homologue philippin Enrique Manalo.L’ancien président philippin Fidel Ramos est né le 18 mars 1928 dans la province de Pangasinan, au nord de Manille. Il a été chef militaire, homme politique et 12e président des Philippines de 1992 à 1998. Il est décédé le 31 juillet à l’âge de 94 ans."C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès du président Fidel V. Ramos", a confirmé Rose Beatrix Cruz-Angeles, attachée de presse du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos."Il laisse derrière lui un héritage coloré et une place sûre dans l'histoire pour sa participation aux grands changements de notre pays, à la fois comme officier militaire et comme chef de l'exécutif", a-t-elle déclaré."Nous compatissons profondément avec sa famille, ses amis, ses camarades de classe et ses associés et le gardons dans nos prières", a-t-elle ajouté. – VNA