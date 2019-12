Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a attiré jusqu’au 20 décembre 38,02 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit une hausse de 7,2% en glissement annuel et le plus haut niveau jamais enregistré durant ces dix dernières années.



Les décaissements ont également atteint un nouveau record de 20,38 milliards de dollars (+6,7%), a indiqué l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.



Plus précisément, depuis le début de l’année, le pays a délivré la licence à 3.883 nouveaux projets, cumulant 16,75 milliards de dollars de capitaux enregistrés.



Dans le même laps de temps, 1.381 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial de près de 5,8 milliards de dollars. En outre, les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 9.842 projets d’entreprises vietnamiennes, d'un montant total de 15,47 milliards de dollars (+56,4%).



Cette année, le secteur des entreprises à participation étrangère a réalisé un excédent commercial de près de 35,86 milliards de dollars en incluant pétrole brut ou 33,8 milliards de dollars hors pétrole brut. Il s’agit d’une ressource pour compenser le déficit commercial de 25,9 milliards de dollars du secteur des entreprises domestique et contribuer à l’excédent commercial national de 9,9 milliards de dollars.

Comme à l’accoutumée, c’est l’industrie manufacturière qui a attiré le plus d’IDE avec 24,56 milliards de dollars, soit 64,6% du total, suivie par l’immobilier avec 3,88 milliards et 10,2%.



Parmi les 125 pays et territoires investissant au Vietnam, la République de Corée est en tête avec près de 7,92 milliards de dollars, représentant 20,8% du total, suivie par Hong Kong (Chine) avec 7,87 milliards de dollars et Singapour avec 4,5 milliards de dollars.



Avec un fonds total inscrit de 8,45 milliards de dollars, représentant 22,2% des capitaux enregistrés, Hanoï est la première localité parmi les 60 villes et provinces attirant l'investissement étranger, suivie de Ho Chi Minh-Ville avec 8,3 milliards et 21,8%. –VNA