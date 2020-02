La production et la distribution d'électricité a attiré le plus d'IDE en deux mois . Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Selon le rapport du Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré près de 6,47 milliards de dollars d'IDE pendant les deux premiers mois 2020, représentant 76,4% en glissement annuel.

Concrètement, le Vietnam a délivré des licences d'investissement à 500 nouveaux projets d'une valeur total de cinq milliards de dollars, soit un double en un an. Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière, l’exploitation minière et la grande distribution.

C'est la production et la distribution d'électricité qui a attiré le plus d'IDE en deux mois avec 3,89 milliards de dollars, soit 60,2% du total. Suivent l'industrie manufacturière et la vente au détail.

Parmi 73 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour est en tête avec 4,12 milliards de dollars, suivi par la Chine, la République de Corée, Hong Kong, Taïwan (Chine), le Japon, etc. Les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 48 villes et provinces de l'ensemble du pays.

Les exportations du secteur de l'IDE (pétrole brut inclus) ont atteint 25,51 milliards de dollars, soit une hausse de 0,9% en glissement annuel et représentant 69,3% des exportations nationales, tandis que ses importations ont atteint 21,75 milliards de dollars, soit une hausse de 2,2% en glissement annuel. -VNA