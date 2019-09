Hanoi (VNA) - Hanoi (VNA) - Le Vietnam a attiré entre janvier et septembre 26,16 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), selon l'Office général des statistiques du Vietnam.

Une chaîne de construction automobile de Toyota Viet Nam à Vinh Phuc. Photo: VNA



En neuf mois, le Vietnam a délivré la licence à 2.759 nouveaux projets, soit une hausse de 26,4% en glissement annuel, cumulant 10,9 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Dans le même temps, 1.037 projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial de 4,7 milliards de dollars (-13,6%). En outre, les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 6.502 projets des entreprises vietnamiennes, d'un montant total de 10,4 milliards de dollars (+80%).

Entre-temps, les projets d'IDE ont décaissé 15,1 milliards de dollars, soit une hausse de 6,3% en glissement annuel.

Au cours des neuf premiers mois, les exportations (pétrole brut inclus) du secteur de l’IDE ont atteint 134,73 milliards de dollars, +5% sur un an et représentant près de 69,3% des exportations nationales.

L’industrie manufacturière a attiré le plus d’IDE avec 18,09 milliards de dollars, soit 69,1% du total, suivie par l’immobilier avec 2,77 milliards et 10,6%, la vente au détail avec près de 1,4 milliard et 5,4%.

Fabrication des produits mécaniques à la SARL Strong Way de Taiwan (Chine) au parc industriel de Khai Quang, à Vinh Phuc. Photo: VNA





Parmi les 103 pays et territoires investissant au Vietnam, Hong Kong (Chine) est en tête avec près de 5,89 milliards de dollars, représentant 65,4% du total, suivi par la République de Corée avec 4,62 milliards de dollars et 17,7%, Singapour avec 3,27 milliards de dollars et 14,4%.



Avec un fonds total inscrit de 6,15 milliards de dollars, représentant 23,5% des capitaux enregistrés, Hanoï est la première localité parmi les 59 villes et provinces attirant l'investissement étranger, suivie par Hô Chi Minh-Ville (4,52 milliards et 17%), et Binh Duong (2,52 milliards et 9,6%).-VNA