Hanoi (VNA) – Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens attachent tuoujours une grande importance au maintien et au développement des relations de voisinage, d’amitié et de partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Parti, l’Etat et le peuple chinois, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et Zhao Kezhi, ministre chinois de la Sécurité publique. Photo: VNA



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé les considérer comme une position cohérente, choix stratégique et priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam, en recevant vendredi 19 février à Hanoi le conseiller d’Etat chinois, Zhao Kezhi, ministre de la Sécurité publique.

Saluant les résultats de la séance de travail entre le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm et son homologue chinois Zhao Kezhi, le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre de l’accord signé.

De son côté, Zhao Kezhi a souligné que les deux pays sont des partenaires stratégiques importants, espérant que les deux parties renforceront leur coopération économique, commerciale, d'investissement et assureront la chaîne d'approvisionnement, pour l’intérêt commun.

Le Parti communiste du Vietnam a la responsabilité de garantir les intérêts légitimes du Vietnam, tout en soutenant le développement de Chine, contribuant positivement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc rencontre le conseiller d’Etat chinois, Zhao Kezhi, ministre de la Sécurité publique .. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite se coordonner avec la Chine pour accroître la confiance politique; voir les deux pays bien coordonner dans les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel; bien mettre en œuvre la conception commune de haut niveau sur les questions maritimes, respecter les intérêts légitimes de chacun sur la base du respect du droit international, ce pour contribuer activement au maintien de la paix, à la promotion de la coopération et du développement dans la région et dans le monde, a-t-il insisté.

Il a estimé que les deux gouvernements et les deux ministères de la Sécurité publique contribueront à renforcer les bonnes relations entre les deux pays.

Il a proposé au ministère chinois de la Sécurité publique de favoriser le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et de maintenir les frontières communes de paix, d'amitié, de stabilité et de développement. -VNA