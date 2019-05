Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Hanoi, 13 mai (VNA) - Le Vietnam attache de l'importance au partenariat intégral avec les États-Unis et se réjouit de l'évolution positive des relations bilatérales ces dernières années, a déclaré le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de son entretien téléphonique le 13 mai avec le secrétaire américain du Trésor Steven Mnuchin.



Lors de l’entretien, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a souligné la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie et du commerce, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 60 milliards de dollars l’an dernier. Sur ce chiffre, les exportations des États-Unis ont dépassé 12 milliards d’USD, soit une augmentation de plus de 36% par rapport à 2017, faisant du Vietnam l'un des marchés où la croissance des États-Unis a été la plus rapide.



Vuong Dinh Hue a en outre affirmé que le gouvernement vietnamien préconisait de continuer à améliorer l'environnement des investissements et à aider les entreprises américaines à investir et à faire des affaires au Vietnam, et que des instructions seraient données aux ministères et secteurs concernés du Vietnam pour répondre activement aux préoccupations concrètes des États-Unis, telles que l'importation des automobiles, la cybersécurité, le paiement électronique et des questions financières et monétaires.



Pour sa part, le secrétaire Mnuchin a hautement apprécié les perspectives des relations bilatérales dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, ainsi que l’attention du gouvernement vietnamien pour le règlement des problèmes intéressant les États-Unis. Il s’est félicité de la signature récente d’un certain nombre de documents de coopération économique d’un montant total de 21 milliards de dollars au cours de la visite du président Donald Trump au Vietnam, en marge du sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée.



Le responsable américain a exprimé son espoir que les deux parties continueront à renforcer la coopération dans le temps à venir et a hautement apprécié la fourniture d'informations par le Vietnam aux Etats-Unis sur les préconisations du Vietnam dans les domaines financier et monétaire, et a demandé au Vietnam de continuer à échanger des idées avec la partie américaine à ce sujet.



Les deux parties sont convenues de poursuivre l’intensification de leur coopération dans les domaines financier, monétaire, économique et commercial, contribuant ainsi de manière décisive au maintien et à l’accélération des relations bilatérales en vue de la célébration du 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et États-Unis l'année prochaine VNA