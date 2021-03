Hanoi, 20 mars (VNA) - Le Vietnam attache de l’importance aux relations avec l’Allemagne, a souligné le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung lors de l’entretien virtuel tenu le 19 mars avec le ministre adjoint aux Affaires étrangères de l’Allemagne, Niels Annen.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA

Nguyên Quôc Dung a apprécié le soutien et la coordination de l’Allemagne pour le Vietnam dans le cadre de l’ASEAN 2020 et au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Lors de l’entretien, Niels Annen a félicité le Vietnam d'avoir assumé avec succès la présidence de l'ASEAN en 2020. En particulier, il a hautement apprécié la coordination étroite entre le Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020 et l'Allemagne en tant que président de l'Union européenne (UE) au deuxième semestre 2020, en contribuant au partenariat ASEAN-Allemagne en particulier et ASEAN-UE en général pour obtenir des succès importants, dont l’augmentation des relations ASEAN-UE en un partenaire stratégique.



Notant que la coopération bilatérale se développait heureusement dans tous les aspects, Niels Annen a affirmé que la politique de l'Allemagne était d’attacher de l'importance et de renforcer saprésence et sa coopération avec la région, dans laquelle le Vietnam continue d’être une orientation hautement prioritaire.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a invité l'Allemagne à renforcer davantage la coopération avec les pays de l'ASEAN et la région, à soutenir l'ASEAN pour bâtir une communauté et relever les défis.



Sur la situation au Myanmar, Niels Annen a déclaré que l'Allemagne était très intéressée par le suivi et préoccupée par l'instabilité et l'escalade de la violence, et a affirmé que la partie allemande soutenait les efforts récents de l'ASEAN et espérait que l'ASEAN continuera à promouvoir son rôle et à soutenir le dialogue et les solutions.



Partageant les préoccupations concernant les évolutions au Myanmar, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a annoncé que le Vietnam se coordonne activement avec les pays de l'ASEAN pour participer à la recherche de solutions, appelant à la retenue, au dialogue et à la réconciliation, afin de ramener la situation à la normale au profit du peuple du Myanmar ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.-VNA