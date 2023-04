Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang Thai, à l'occasion de son entrée en fonction au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 7 avril à Hanoï l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang Thai, à l'occasion de son entrée en fonction au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié et au partenariat stratégique avec la Malaisie.



Il a demandé à l'ambassadeur de veiller à favoriser l'échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, y compris le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique et le Comité mixte du commerce ; de coordonner dans l'organisation des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie (1973-2023) ; de promouvoir la coopération dans la sécurité-défense, en particulier la prévention des crimes transnationaux, de la drogue et de la cybersécurité ; et de promouvoir davantage la coopération culturelle, sportive et touristique et les échanges entre les deux peuples.



Le Premier ministre vietnamien s'est félicité des résultats positifs obtenus dans la coopération économique, commerciale et d'investissement. En 2022, le commerce bilatéral a atteint près de 15 milliards de dollars, en hausse de plus de 17% par rapport à 2021. La Malaisie continue d'être le deuxième plus grand investisseur du Vietnam au sein de l’ASEAN avec un capital social enregistré de 13 milliards de dollars.



Le chef du gouvernement vietnamien a proposé à la Malaisie de créer des conditions plus favorables pour que les biens et services vietnamiens accèdent au marché malaisien, y compris les produits répondant aux normes Halal ; de s'efforcer de porter prochainement le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars vers un équilibre commercial et la réduction des importations excédentaires vietnamiennes ; de bien profiter des opportunités offertes par les accords commerciaux régionaux ; et de renforcer la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'économie verte...



Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, dont la Malaisie, opèrent au Vietnam.



L'ambassadeur Dato' Tan Yang Thai s'est engagé durant son mandat au Vietnam à déployer des efforts pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, le développement de l'industrie halal, l’éducation et la formation, la transformation numérique, la sécurité numérique , la technologie et la science.



Il a convenu de renforcer la coopération en mer et de coordonner étroitement avec le Vietnam pour résoudre les problèmes de bateaux de pêche et de pêcheurs. Il a affirmé la coordination étroite avec les agences compétentes pour organiser des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La Malaisie était prête à accueillir des travailleurs étrangers après la pandémie de COVID-19, y compris des travailleurs vietnamiens, conformément au protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du travail qui vient d'être signé entre les deux pays le 3 mars 2022, a-t-il souligné.



Evoquant les questions régionales, le diplomate a partagé le même avis que le Premier ministre vietnamien sur la nécessité de continuer à renforcer la solidarité et la centralité de l'ASEAN ; de maintenir la vision commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale ; de s'efforcer de faire de cette zone maritime une mer de paix et de coopération ; d'édifier avec succès un Code de conduite en Mer Orientale efficace et efficient, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA