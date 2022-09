Mme Truong Thi Mai a eu une entrevue avec le président de la Chambre des conseillers du Japon, Hidehisa Otsuji. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Tokyo, 12 septembre (VNA) – Dans le cadre d’une visite de travail du 9 au 12 septembre au Japon, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Mme Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, a effectué de nombreuses rencontres avec des dirigeants japonais.



Ella a eu une entrevue avec le président de la Chambre des conseillers du Japon, Hidehisa Otsuji; le président de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshi; le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Tsutomu Takebe. Elle a également visité la préfecture d’Hokkaido et assisté au Festival du Vietnam à Sapporo...



Lors des réunions, Mme Truong Thi Mai a présenté les réalisations acquises par le Vietnam, notamment dans la prévention de l’épidémie de COVID-19, la reprise et le développement socio-économiques du pays.



Elle a affirmé la politique constante du Vietnam d’attacher de l’importance à ses relations avec le Japon, souhaitant travailler avec ce pays pour approfondir les relations bilatérales, dans l’intérêt des deux peuples, et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Mme Truong Thi Mai a demandé au président de la Chambre des conseillers du Japon, Hidehisa Otsuji, et aux dirigeants japonais de soutenir le renforcement continu des liens politiques entre les deux parties; de promouvoir les relations entre les deux organes législatifs; de prêter attention à la promotion de la coopération décentralisée; de renforcer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, la formation des ressources humaines, l’emploi, l’agriculture high-tech, les soins de santé… et de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant au Japon.



Hidehisa Otsuji et les partenaires japonais ont souligné que le Vietnam est un partenaire très important du Japon et ont convenu de mesures pour renforcer les relations bilatérales.



Le président de la Chambre des conseillers du Japon a affirmé que les relations entre les deux pays se sont bien développées, et s’est déclaré convaincu des grands potentiels du vaste partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon.



La partie japonaise a lancé de nombreuses initiatives de coopération telles que le soutien au développement du Vietnam dans les domaines de l’agriculture et de la santé, la promotion de la "diplomatie du lotus et de la fleur de cerisier" entre les deux pays. Elle a affirmé l’importance de la coopération entre les deux pays dans la formation des ressources humaines, les échanges entre les jeunes, la coopération décentralisée et les échanges entre les deux peuples.



Lors de sa visite de travail au Japon, Mme Truong Thi Mai a également visité l’ambassade du Vietnam à Tokyo.-VNA