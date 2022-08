Hanoi (VNA) – Le Vietnam chérit toujours son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec le Kazakhstan, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant jeudi 18 août à Hanoi le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi, à Hanoi, le 18 août. Photo : VNA

Saluant le développement vigoureux des relations politiques et diplomatiques bilatérales au cours des trois dernières décennies, le chef du gouvernement a suggéré aux deux parties de promouvoir davantage l’échange de délégations à tous les niveaux et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, en particulier les Nations unies et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).Se réjouissant des progrès de la coopération économique et commerciale bilatérale, en particulier après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique (UEEA) en 2016. En 2021, le commerce bilatéral a triplé son niveau avant l’entrée en vigueur du pacte, à 630 millions de dollars.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le Kazakhstan crée des conditions favorables pour que les produits correspondants aux avantages comparatifs du Vietnam, tels que les produits agricoles, les fruits de mer, les vêtements et les produits en bois, accèdent à son marché.Il a recommandé aux deux parties de collaborer et de pousser l’amendement de l’Accord de libre-échange Vietnam-UEEA afin de faciliter leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement.Il est également nécessaire de promouvoir le rôle du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique Vietnam-Kazakhstan, de négocier et de signer un accord d’exemption de visa pour leurs citoyens ; et de se coordonnera pour lancer des liaisons ferroviaire et directe entre les deux pays, a-t-il poursuivi.En accord avec les suggestions du dirigeant vietnamien, Mukhtar Tileuberdi a déclaré que le Kazakhstan souhaite renforcer l’amitié et la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.Il reste une grande marge de coopération dans des domaines tels que l’agriculture, le tourisme, les transports, la finance et les énergies propres, a-t-il noté.Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale.A cette occasion, le chef de la dipmomatie kazakh a transmis l’invitation du Premier ministre kazakh au Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite officielle au Kazakhstan au moment qui lui conviendra. – VNA