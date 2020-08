L'ambassadeur d' Indonésie au Vietnam, Ibnu Hadi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En tant que président tournant de l'ASEAN 2020, le Vietnam s’efforce de garantir que les activités de coopération du bloc se déroulent normalement dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Ibnu Hadi.



Dans une interview accordée au reporter de l’Agence vietnamienne d’information à l'occasion du 53e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août 1967-8 août 2020), Ibnu Hadi a souligné que l'ASEAN s'était développée dans tous les aspects, de la politique, de la sécurité, de l'économie, du commerce à la société et à la culture, contribuant positivement à la paix et à la stabilité dans la région et le monde.



Concernant la question socio-politique, Ibnu Hadi a affirmé l'importance du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) signé le 24 février 1976 entre les pays membres de l'ASEAN. Actuellement, 40 pays ont adhéré au TAC, dont des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.



Le diplomate a également salué les réalisations économiques et commerciales de l'ASEAN ces dernières années, en particulier la création de la Zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA) en 1992, un accord de libre-échange multilatéral au sein du bloc. Il a attendu la signature de l'Accord de Partenariat économique global régional (RCEP) en novembre lors du sommet de l'ASEAN.



Ibnu Hadi a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour contrôler efficacement l'épidémie et a reconnu les initiatives du Vietnam pour aider l'ASEAN à surmonter rapidement la pandémie, notamment l’organisation en ligne du Sommet spécial de l'ASEAN et du Sommet spécial de l'ASEAN 3 (Chine, Japon et République de Corée) sur la réponse à l'épidémie de COVID-19. Il a aussi souligné les efforts et les initiatives du Vietnam pour maintenir le processus de coopération de l'ASEAN dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 en mars, qui a provoqué beaucoup de troubles dans le monde.



Concernant les défis et les opportunités auxquels la communauté de l'ASEAN doit faire face après 2025, Ibnu Hadi a déclaré que l'un des défis de la communauté de l'ASEAN était de maintenir la paix et la stabilité dans la région.

L'ambassadeur Ibnu Hadi a dit : « Lorsque nous parlons de paix et de stabilité, nous devons parler des processus et des conditions de paix dans la région, non seulement sur terre mais aussi en mer. Nous devons discuter de la question de la Mer Orientale. Il est important d’achever le Code de conduite en Mer Orientale (COC), mais aussi de le mettre en œuvre. »



L'ambassadeur s'attendait également à ce que, avec la Vision de la Communauté de l'ASEAN après 2025, l'ASEAN continue d'élargir son partenariat avec de nombreux pays, devienne un centre de fabrication de la région et renforce la coopération dans le tourisme et l’éducation parmi les pays membres. - VNA