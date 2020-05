Hanoi (VNA) – Le Vietnam envisage d’assouplir ses politiques d’immigration et de reprendre ses vols, a fait savoir jeudi 28 mai à la presse le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt.

Un appareil de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Le diplomate a déclaré que les ministères et les agences préparent une proposition en ce sens au Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et au Premier ministre.

Ils proposent d’assouplir les politiques d’immigration et de reprendre un certain nombre de liaisons aériennes, le commerce, le tourisme et l’investissement, en gardant un œil sur l’évolution de la pandémie dans le pays et le monde, a-t-il précisé, indiquant que cela est conforme aux instructions du Premier ministre.

Le porte-parole a fait ces déclararions en répondant aux questions des journalistes sur le moment où le Vietnam reprendra ses liaisons de transport et ses échanges avec les pays étrangers.

D’ici à la fin de l’année, le gouvernement a indiqué travaillera à la double mission de maintenir l’épidémie hors de son territoire et de relancer la production nationale. Afin de redémarrer l’économie, le gouvernement s’engage à décaisser rapidement les fonds publics, à développer des plateformes de commerce numérique, à renouer avec ses partenaires commerciaux et à développer de nouveaux marchés. – VNA