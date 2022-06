Le Caire (VNA) – La vice-présidente du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam, Dinh Thi Phuong Lan, a conduit une délégation à la 8e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’Union interparlementaire (UIP) du 15-16 juin à Charm el-Cheikh, en Égypte.

La délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam à la 8e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP. Photo: VNA



La conférence annuelle a fourni une plateforme unique en son genre permettant aux jeunes membres des parlements de se réunir, d’échanger, d’apprendre et de définir des stratégies communes et innovantes pour faire progresser l’autonomisation des jeunes.

L’événement de cette année, qui a attiré la participation d’environ 200 délégués de plus de 60 pays et organisations internationales, comprenait quatre sessions visant à coordonner les actions parlementaires visant à atténuer l’impact des changements climatiques et à faire en sorte que le réchauffement de la planète ne dépasse pas 1,5°C conformément à l’Accord de Paris.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la Chambre des représentants égyptienne Hanafy El Gebali a affirmé que l’autonomisation des jeunes est devenue une nécessité qui ne peut être négligée.

Le président de l’UIP, Duarte Pacheco, a souligné le rôle que jouent les jeunes parlementaires dans la lutte contre les changements climatiques, de la participation à l’élaboration des lois à la surveillance de la mise en œuvre par le gouvernement de ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

Vue d’ensemble de la 8e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP à Charm el-Cheikh, en Égypte. Photo: VNA

Dinh Thi Phuong Lan, qui est également cheffe adjointe du groupe des jeunes députés de la 15e Assemblée nationale du Vietnam, a partagé des préoccupations communes avec d’autres pays concernant l’impact des changements climatiques.

Elle a informé les participants des efforts déployés par l’Assemblée nationale du Vietnam, y compris les jeunes parlementaires, allant de la promulgation de lois à la création d’un couloir juridique permettant au gouvernement de mettre en œuvre ses engagements internationaux pris par le pays sur les changements climatiques.

L’Assemblée nationale du Vietnam a également augmenté l’allocation de ressources pour répondre aux changements climatiques et prendre soin des groupes vulnérables ; et a affirmé la politique du Vietnam visant à la fois à développer l’économie pour assurer une vie meilleure à la population et à contribuer de manière responsable à la communauté internationale.

Les opinions de la délégation vietnamienne soulevées lors de la conférence ont retenu l’attention des délégations participantes.

Des représentants de plusieurs organisations internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont manifesté leur volonté de coopérer avec le Vietnam pour assurer la sécurité alimentaire, construire un budget vert et lutter contre les changements climatiques. – VNA