Genève (VNA) – Le Vietnam a affirmé lors de la 12e Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du 12 au 15 juin à Genève, soutenir le rôle du système commercial multilatéral et œuvrer avec les autres membres pour relever les défis économiques mondiaux.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, chef de la délégation du Vietnam, a affirmé que depuis son accession à l’OMC, le Vietnam est et restera attaché sans réserve au système commercial multilatéral.

"Nous sommes prêts à coopérer avec les membres de l’OMC pour maintenir et renforcer le système multilatéral au centre duquel se trouve l’OMC, pour promouvoir et faciliter le commerce et l’investissement, ainsi que pour assurer l’approvisionnement vital en marchandises et matériaux dans la région et dans le monde", a-t-il déclaré.

La 12e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du 12 au 15 juin à Genève.



La CM12 s’est déroulée dans un contexte où les pays sont confrontés à de nombreux défis majeurs tels que la gestion des conséquences du Covid-19 et le redressement de l’économie et du commerce après la pandémie, l’impact des tensions géopolitiques internationales sur la sécurité alimentaire et l’économie mondiale.



Le responsable a appelé le système commercial multilatéral, au centre duquel se trouve l’OMC, à poursuivre ses efforts, et à continuer de faire preuve de solidarité et d’ambition pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que pour garder le cap sur les autres objectifs de développement que l’OMC poursuit.



"Il est impossible de nier que l’OMC est le cœur du système commercial multilatéral depuis les dernières décennies. Néanmoins, nous sommes également conscients des lacunes de cette Organisation, y compris les lacunes internes identifiées lors de la CM11 et qui n’ont guère été résolues jusqu’à aujourd’hui", a-t-il indiqué.



"Nous devons également être conscients que le moment est venu pour l’OMC d’entreprendre des réformes fondamentales afin de maintenir et de renforcer ses trois piliers fondamentaux, tout en s’adaptant rapidement aux profonds changements et aux nouvelles exigences de notre époque", a-t-il poursuivi.



"Jamais nous n’avons vu les questions relatives aux soins de santé, à l’environnement, à la sécurité alimentaire et à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement devenir plus pressantes et urgentes qu’aujourd’hui", a souligné le ministre Nguyên Hông Diên.



"Il est donc impératif que les membres de l’OMC s’attaquent aux causes profondes de ces défis et qu’ils étudient des solutions appropriées pour que l’OMC puisse les surmonter et améliorer continuellement son efficacité opérationnelle, a-t-il déclaré.



