Genève (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève a participé à des réunions sur l’égalité des sexes tenues le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des femmes 2022.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

Les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique, car celle-ci amplifie les inégalités existantes entre les sexes et met la vie et les moyens de subsistance des femmes en danger. Dans le monde entier, les femmes dépendent davantage des ressources naturelles, bien que l’accès à celles-ci soit moindre ; par ailleurs, elles portent souvent une responsabilité disproportionnée dans l’obtention de la nourriture, de l’eau et du carburant.

Alors que les femmes et les filles doivent porter le fardeau des impacts climatiques, elles jouent également un rôle essentiel dans l’orientation et la stimulation des changements en matière d’adaptation, d’atténuation et de solutions aux contraintes d’ordre climatique. Sans la participation active de la moitié de la population mondiale, il est peu probable que l’on puisse parvenir dans l’avenir à des solutions en matière de durabilité de la planète et d’égalité des sexes dans le monde.

Cette année, la Journée internationale des femmes 2022 est célébrée sous le thème "L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable", visant à reconnaître les contributions des femmes et des filles qui sont à l’avant-garde de l’adaptation et de la réponse au changement climatique et de la construction d’un avenir durable pour tous en faisant progresser l’égalité des sexes et la lutte contre le changement climatique qui sont les plus grands défis de l’humanité au 21e siècle.

La mission vietnamienne a pris part à des webinaires intitulés "Autonomiser les femmes dans le commerce vert" et "Partager des expériences relatives à l’intégration du genre dans les politiques nationales", et a assisté à une exposition sur les contributions des femmes leaders au multilatéralisme et aux progrès dans les domaines de la paix et de la sécurité, des droits de l’homme et du développement.

Lors d’une réunion tenue le même jour, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam, a souligné la mise en œuvre de l’égalité des sexes ainsi que l’avancement de la question dans les forums multilatéraux à Genève.

Elle a déclaré que les femmes diplomates ont promu leur créativité, leur intelligence et leur enthousiasme pour accomplir leurs tâches politiques, aidant leurs amis internationaux à mieux comprendre les politiques et les réalisations du Vietnam en matière d’égalité des sexes. – VNA