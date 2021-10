Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a approuvé un programme national de science et technologie pour promouvoir les études et la production de vaccins humains d’ici 2030.

Photo d'illustration: VNA



Le programme vise à ouvrir la voie au Vietnam pour maîtriser les technologies de production de vaccins et renforcer les capacités des organisations et entreprises nationales spécialisées dans la R&D et la production de vaccins afin d’améliorer sa préparation aux épidémies potentielles à l’avenir.Dans le cadre du programme, la production de tous les vaccins nationaux répondra aux normes internationales et approvisionnera suffisamment le Programme national élargi de vaccination. Le pays est également impatient d’exporter ses vaccins cultivés localement.D’ici 2025, le Vietnam devrait posséder des technologies de production d’au moins 10 vaccins et en produire au moins trois. Les chiffres atteindront respectivement 15 et 5 d’ici 2030.À cette fin, le programme améliorera le cadre juridique et modifiera les documents juridiques pour l’accélération du développement, des essais et de l’approbation des vaccins nationaux. Il favorisera également l’utilisation des technologies les plus récentes et conventionnelles pour produire des vaccins contre le Covid-19, les cancers et autres.Le ministère de la Science et de la Technologie a été chargé de coordonner avec le ministère de la Santé et les ministères et organismes concernés la mise en œuvre du programme. Le ministère de la Santé, quant à lui, est chargé de créer toutes les conditions possibles pour que les développeurs mènent des études, des essais cliniques, la vérification et l’approbation des vaccins. – VNA