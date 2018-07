Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung prend la parole lors du 10e dialogue de New Delhi.



Hanoi (VNA) - Lors du 10e dialogue de New Delhi sur le «Renforcement de la coopération maritime entre l'ASEAN et l'Inde», qui s'est tenu le 19 juillet dans la capitale indienne, la délégation vietnamienne a souligné le rôle de la connectivité maritime entre l’ASEAN et l'Inde.S'exprimant lors du dialogue, le chef de la délégation vietnamienne, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, a déclaré que la connectivité maritime est l'un des domaines importants lors duquel l'ASEAN et l'Inde devraient coopérer plus étroitement afin de promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Il a ainsi demandé aux deux parties de faire des efforts pou conclure rapidement les négociations sur l'accord de transport maritime ASEAN-Inde. L'ASEAN et l'Inde doivent consolider et développer l'infrastructure maritime, y compris les infrastructures matérielles (systèmes portuaires, logistique, transport...) et les infrastructures immatérielles (politiques, lois, réglementations).La préservation du milieu marin et le développement économique doivent également être pris en compte car les ressources marines ne sont pas infinies. Dans cet esprit, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung s'est félicité des résultats du deuxième colloque ASEAN-Inde sur l'économie maritime bleue qui s'est tenue à New Delhi, coprésidé par l'Inde et le Vietnam le 18 juillet, suite au succès du premier colloque ASEAN-Inde sur l’économie maritime bleue au Vietnam en novembre 2017.Le chef de la délégation vietnamienne et ceux d’autres pays de l'ASEAN et de l'Inde ont également souligné la nécessité d'assurer la sécurité et la sûreté maritimes en tant que condition préalable pour que l'ASEAN et l'Inde développent conjointement l'économie maritime. Les pays devraient garantir les principes de la liberté de la navigation et du survol, respecter le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), tout en renforçant la coopération dans le règlement des défis transnationaux tels que la piraterie, la traite des êtres humains, le trafic d’armes et de drogue.Le dialogue de Delhi est un forum annuel pour discuter des mesures afin de mettre en oeuvre le partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'Inde. Plus de 200 délégués étant des dirigeants politiques de l'ASEAN, des représentants de gouvernement, des décideurs politiques de l'ASEAN et de l'Inde, des érudits, des chefs d'entreprise, des organisations et individus concernés ont participé au 10e dialogue de New Delhi. En particulier, les gouverneurs des États du nord-est de l'Inde y étaient également présents pour promouvoir les relations entre cette région et l'ASEAN.Le dialogue de Delhi s'est concentré sur le rôle des provinces du nord-est de l'Inde dans la coopération avec les pays de l'ASEAN, la nécessité de renforcer les liens culturels et sociaux entre les deux régions, ainsi que sur un ordre mondial en formation et le partenariat ASEAN-Inde, le rôle de la coopération maritime dans la coopération bilatérale, la coopération au développement et dans le commerce, l’investissement, les technologies, le commerce électronique, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la coopération touristique et la construction de villes intelligentes.La vice-ministre indienne des Affaires étrangères chargée de l’ASEAN, Preeti Saran, a souligné l'importance du dialogue dans l'élaboration des politiques et la promotion du partenariat stratégique ASEAN-Inde, et a affirmé que l'Inde attachait une grande importance au rôle de l'ASEAN, considérant l'ASEAN comme un acteur central des politiques «Agir vers l’Est» et «Stratégie Inde-Pacifique» de l'Inde. Le but de ce dialogue est de promouvoir la coopération maritime entre les deux parties, un domaine identifié par les dirigeants des deux parties comme une priorité lors du Sommet célébrant le 25e anniversaire de l’établissement des relations ASEAN-Inde, selon elle. -VNA