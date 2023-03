New York (VNA) - La délégation vietnamienne a apporté de nombreuses propositions dans l'intérêt commun des pays en développement lors de la 5e session de la Conférence intergouvernementale sur un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.Le succès de la 5e session de la Conférence intergouvernementale qui s’est clôturée le 5 mars (heure vietnamien), a démontré la volonté politique des pays à parvenir à un document visant à conserver la biodiversité marine en haute mer.Il s'agit d'une étape historique dans les efforts de la communauté internationale pour protéger le milieu marin, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 2030, en particulier l'Objectif de développement durable 14 (ODD 14) sur la conservation et l'utilisation durable de la mer et des ressources marines.La délégation vietnamienne, conduite par l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unis, a participé activement et apporté des contributions substantielles au processus de négociation lors de la conférence.

La délégation vietnamienne à la 5e session de la Conférence intergouvernementale sur un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Photo: VNA

La délégation vietnamienne a fait de nombreuses propositions dans l'intérêt commun des pays en développement et notamment relatives à la réglementation sur le renforcement des capacités et au transfert de technologies marines. Elle a également promu des contenus du projet de document, conformes aux dispositions du droit international de la mer, protégeant les droits et les intérêts du Vietnam.Le document discuté lors de la 5e session de la Conférence intergouvernementale revête une signification importante dans l’ajustement des activités liées à la biodiversité dans un large éventail d'océans. Dans le contexte de l'écart entre pays développés et pays en développement en matière d'accès et d'exploitation des ressources génétiques marines, ce document marque un compromis entre des groupes de pays ayant des intérêts différents dans la promotion des activités de conservation et d'exploitation durable des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, le renforcement des capacités et le transfert de technologies, tout en assurant un partage équitable des avantages de l'exploitation et de l'utilisation durable des ressources génétiques marines riches. –VNA