Forum d’investissement Vietnam-Australie à Hanoï le 17 avril. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam poursuivra ses mesures synchrones pour attirer efficacement les investissements étrangers dont ceux de l'Australie.C’est ce qu’a déclaré le directeur adjoint de l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement (MPI), Vu Van Chung, au Forum d’investissement Vietnam- Australie à Hanoï le 17 avril.Cet événement a été organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement, l'ambassade d'Australie au Vietnam et la Commission australienne du commerce et de l'investissement (Austrade).Selon des statistiques vietnamiennes, en mars dernier, l'Australie comptait 593 projets d’investissement valides au Vietnam, d’un capital total enregistré de 1,99 milliard de dollars, se classant ainsi 20e parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam. En 2022, le commerce bilatéral s’est chiffré à 15,7 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 26,9%.Selon Vu Van Chung, le Vietnam continuera à améliorer son climat d’investissement et affiner les mécanismes et les politiques sur les investissements étrangers… Toutes les politiques et réglementations visent les normes internationales, a-t-il partagé, ajoutant que les politiques vietnamiennes d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) s’orientent toutes vers le succès des entreprises dans l’esprit gagnant-gagnant pour toutes les parties.La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, a insisté sur la nécessité de développer l’efficacité de la réunion ministérielle de partenariat économique Vietnam-Australie pour promouvoir les liens économiques bilatéraux.De son côté, le sénateur Don Farrell, ministre australien du Commerce et du Tourisme, a déclaré que le renforcement de la coopération avec le Vietnam était une priorité du gouvernement australien. Selon lui, le Vietnam apporte des opportunités commerciales et d’investissement importantes dans les prochaines décennies.-VNA