Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé l’application des mesures anticontournement à un certain nombre de produits à base de sucre de canne importés du Cambodge, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie et du Myanmar.

Le sucre de canne occupe la part belle dans la facture des importations de bien alimentaires. Photo : VNA

Cette décision numérotée 1514/QD-BCT vise à assurer un environnement de concurrence équitable entre les marchandises produites dans le pays et les marchandises importées, à protéger les intérêts légitimes de l’industrie nationale et des producteurs de canne à sucre.

Le sucre importé de ces pays utilisant des matières sucrières thaïlandaises sera soumis aux mêmes taux de droits antidumping et antisubventions appliqués au sucre thaïlandais à hauteur de 47,64%, les droits antidumping étant de 42,99% et antisubventions de 4,65%.

Le sucre importé du Cambodge, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie et du Myanmar, s’il est prouvé qu’il est produit à partir de canne à sucre récoltée dans ces pays, ne sera pas soumis aux mesures anticontournement.

Les mesures anticontournement entreront en vigueur sept jours après la publication de cette décision jusqu’au 15 juin 2026, à moins qu’elle ne soit modifiée ou prorogée conformément à d’autres décisions du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon le ministère, la présente décision a été rendue sur la base d’un processus d’enquête objectif et transparent conformément aux lois et réglementations nationales et aux engagements internationaux. – VNA