Panorama de la réunion de la Quatrième Commission tenue le 7 novembre 2022. Photo: VOV

New York (VNA) - Le Vietnam appelle les pays et les bailleurs de fonds à maintenir et à accroître leur soutien financier à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

C'est ce qu'a affirmé le conseiller Do Ngoc Thuy, représentant de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors de la réunion de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 7 novembre.

Le conseiller Do Ngoc Thuy, représentant de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU

Le représentant vietnamien a également affirmé que le soutien aux réfugiés ne peut pas être considéré comme un substitut à la recherche d'une solution durable au conflit israélo-palestinien, dont le plus important est d'assurer les droits politiques légitimes des Palestiniens en établissant un État palestinien avec l'Est Jérusalem comme capitale, en coexistence pacifique à côté d’un 'État israélien, avec des frontières internationalement reconnues, sur la base des frontières d'avant 1967 et des résolutions pertinentes de l'ONU. -VNA