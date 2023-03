New York (VNA) - La ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé à une approche globale et pansociétale de la gestion durable des déchets.

La ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

S’adressant à la session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le zéro déchet - solution révolutionnaire pour les Objectifs de développement durable (ODD) le 30 mars, elle a déclaré que la gestion durable des déchets joue un rôle crucial dans la réalisation des ODD, en particulier l’objectif n°12 sur la production et la consommation durables et l’objectif n°13 sur la réponse au changement climatique.

Pleinement conscient que le zéro déchet est une solution au changement climatique, le Vietnam a adopté un plan d’action national sur l’économie circulaire, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 15% du revenu national brut et de réutiliser, de recycler et de traiter 85% des déchets plastiques, ainsi que de réduire de moitié les déchets plastiques dans l’océan.

Le Vietnam a également élaboré un programme d’action national sur la gestion des déchets plastiques dans les océans avec pour objectif de réduire de 75% les déchets plastiques d’ici 2030, a-t-elle déclaré.

Selon elle, la coopération internationale et régionale dans l’effort est extrêmement importante, en particulier dans le soutien financier et le transfert technologique pour assurer une production et une consommation durables, une gestion des déchets efficace et respectueuse de l’environnement.

Elle a également suggéré que la communauté internationale envisage d’établir un cadre juridique pour la gestion et le traitement des déchets afin d’atteindre l’objectif zéro déchet.

Selon l’ONU, le "zéro déchet" est une approche visant à promouvoir une production et une consommation durables, le traitement des déchets dans un système à cycle fermé, à maximiser la réutilisation des ressources et à atténuer la pollution de l’air, du sol et de l’eau.

En novembre 2022, la Turquie a lancé une initiative visant à désigner le 30 mars comme la Journée internationale du zéro déchet et à encourager l’Assemblée générale des Nations Unies à discuter de cette question. – VNA