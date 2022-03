Phnom Penh, 22 mars (VNA) - Un centre de traitement et de réhabilitation de la toxicomanie a été inauguré le 22 mars dans la province côtière cambodgienne de Preah Sihanouk, avec une partie de son financement présenté par le Vietnam.

Lors de la cérémonie inaugurale du centre de désintoxication . Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre cambodgien Ke Kim Yan a souligné que l'usage illégal de drogues avait affecté le développement socio-économique et des ressources humaines de nombreux pays dans le monde.Les forces compétentes cambodgiennes ont saisi près de 4,7 tonnes de drogue l'an dernier, et près de 166 tonnes de substances utilisées pour la production de drogues synthétiques en janvier 2022.Ke Kim Yan, qui est également président du Comité national de lutte contre la drogue, a déclaré que plus de 16.260 toxicomanes ont été suivis par les agences compétentes cambodgiennes au cours des dernières années, dont près de 7.500 ont reçu un traitement et une formation professionnelle et ont été réintégrés dans le société.Couvrant 20 ha dans le district de Stung Hao, le centre de traitement et de réhabilitation de la toxicomanie accueillerait environ 1.200 personnes. Il a été construit pour un coût de plus de 7,4 millions de dollars, dont 3 millions de dollars provenaient du gouvernement vietnamien et un million d dollars de la Thaïlande.Le gouvernement cambodgien a profité de l'occasion pour remercier les gouvernements du Vietnam et d'autres pays, organisations et individus pour leur soutien à la construction.Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a souligné que le centre démontre la coopération entre les deux pays dans la réhabilitation des toxicomanes et les affaires sociales en général.Le Vietnam est prêt à coopérer davantage et à partager son expérience avec le Cambodge dans la réhabilitation des toxicomanes ainsi que dans la formation professionnelle des toxicomanes, a-t-il affirmé.- VNA