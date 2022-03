Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié lundi 14 mars les partenaires internationaux d’avoir assisté le Vietnam dans la prévention et la lutte contre le Covid-19, affirmant le soutien du pays au renforcement de la solidarité et de la coopération internationales dans les efforts conjoints contre l’épidémie.

Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie à Hanoi, le 14 mars. Photo : VNA



Le Vietnam a déployé une campagne de vaccination sans précédent avec des vaccins américains Pfizer, Janssen, Moderna, britannique AstraZeneca, chinois VeroCell et Sinovax, russe Spoutnik V, cubain Abdala et indien Covaxin, dont près de 40% venant d’une bonne trentaine de pays via le mécanisme Covax et des canaux bilatéraux, a-t-il fait savoir.

D’un pays à très faible taux de vaccination, le Vietnam est devenu l’un des pays ayant le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde. Le nombre d’hospitalisations, de cas graves et de décès s’oriente à la baisse.

Le chef du gouvernement a rappelé que le Vietnam a été récemment été sélectionné pour recevoir un transfert exclusif de technologie pour la production de vaccins à ARNm contre le Covid-19.

Etant ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam a, malgré ses moyens limités, apporté ses contributions au mécanisme Covax et au Fonds de solidarité pour la riposte au Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Vietnam a envoyé ses médecins aider certains pays, a reçu et traité avec succès un membre du personnel de l’ONU qui a contracté le Covid-19 alors qu’il travaillait dans un pays de la région et était dans un état critique.

En tant que président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam a activement promu l’esprit de solidarité, d’unité et coordonné les efforts conjoints de l’ASEAN pour répondre à l’épidémie. A l’ONU, le Vietnam a lancé l’initiative de faire du 27 décembre de chaque année la Journée internationale de préparation aux épidémies.

Il est nécessaire de continuer à promouvoir l’esprit de coopération et de solidarité internationale dans la prévention et le contrôle du Covid-19, de soutenir davantage les initiatives bilatérales et multilatérales sur un accès équitable aux vaccins, y compris le mécanisme Covax, a-t-il déclaré, informant que le gouvernement vietnamien a décidé de continuer à contribuer pour la troisième tranche au mécanisme Covax.

Vue de la cérémonie à Hanoi, le 14 mars. Photo : VNA

Lors de la cérémonie, la coordinatrice par intérim de l’ONU et représentant de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, s’est dit heureuse d’avoir vu de ses propres yeux les efforts du Vietnam dans la prévention et le contrôle du Covid-19, affirmant que le pays peut servir d’exemple pour d’autres.

L’UNICEF et les organisations de l’ONU continueront de fournir leur soutien au Vietnam pour prévenir et combattre l’épidémie, notamment en matière de fournituere et de production de vaccins, contribuant à protéger et à améliorer la vie des Vietnamiens, en particulier des femmes et des enfants, face à l’épidémie, a-t-elle déclaré.

Dans un message vidéo préenregistré, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité le Vietnam qui est devenu un des pays au taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés du monde et un des pays qui ont eu le plus de succès dans la lutte contre l’épidémie. Ce résultat est le fruit des efforts du gouvernement et du consensus du peuple vietnamien.

Le directeur général de l’OMS a également déclaré que pour répondre à l’épidémie de Covid-19, la vaccination reste une mesure importante et doit continuer à être mise en œuvre. Le Vietnam est un modèle, une preuve éclatante des efforts nationaux et du soutien international en matière de couverture vaccinale pour l’ensemble de la population, qui devrait être multiplié, a-t-il encore indiqué.

À partir d’octobre 2021, le Vietnam est passé à une adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace de l’épidémie, a progressivement ouvert son économie et s’est concentré sur le redressement et le développement socio-économiques.

D’une croissance négative de plus de 6% au troisième trimestre, le produit intérieur brut vietnamien a progressé de 5,22% au quatrième trimestre pour s’accroître de 2,58% en 2021. Les indicateurs demeurent au vert au cours des trois premiers mois de 2022, la macro-économie est stable et les grands équilibres sont assurés. Les vols commerciaux internationaux ont été rouverts à partir du 15 février 2022. – VNA