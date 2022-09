Vientiane (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hung a déclaré mardi 20 septembre lors d’une causerie à Vientiane à l’occasion de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022 que les relations spéciales entre les deux pays ne cessent de se développer.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hung lors de l’événement à Vientiane, le 20 septembre. Photo : VNA



Devant un parterre composé de la présidente de l’Union des syndicats lao Alyvongno Buntham, du représentant de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et des employés de l’Union des syndicats lao, le diplomate a passé en revue la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Pendant les années de guerre contre les colonialistes français et les impérialistes américains, les peuples vietnamien et lao ont toujours combattu coude à coude contre leurs ennemis communs, a-t-il rappelé.



Après 1975, les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle page, passant d’une alliance de combat à une coopération intégrale entre deux pays indépendants et souverains qui construisent et développent progressivement leur coopération intégrale dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, de la culture et de l’éducation, a-t-il poursuivi.



Le 18 juillet 1977, les deux pays ont officiellement signé des traités, dont le Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Près de quatre décennies après, en novembre 2016, le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) ont affirmé dans une déclaration conjointe l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos comme un bien commun inestimable des deux Partis et des deux nations.



L’ambassadeur Nguyên Ba Hung a souligné que ces dernières années, les deux pays ont conclu des accords d’importance stratégique à long terme, en particulier le projet de coopération sur le port vietnamien de Vung Ang, le port maritime le plus proche de Vientiane, ouvrant l’accès du Laos à la mer.



Il a cité les remarques du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a affirmé que les relations spéciales Vietnam-Laos sont devenues la loi du développement, un facteur important pour la victoire de l’œuvre révolutionnaire de chaque pays et un bien commun inestimable légué aux générations futures.



Le Vietnam et le Laos se trouvent devant de nombreuses opportunités de développement, mais les difficultés et défis à relever ne sont pas des moindres. Les deux parties doivent donc plus que jamais renforcer et promouvoir ces relations spéciales, a-t-il indiqué.



Le diplomate a souligné que le Vietnam sera toujours aux côtés du Laos et mettra tout en œuvre pour aider le Laos à surmonter les difficultés et continuer de se développer durablement. – VNA