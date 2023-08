Un spectacle d'enfants de l'ASEAN lors de la soirée d'ouverture du Festival des enfants de l'ASEAN+ 2017. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le 8 août 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été créée, entamant le processus de liens étendus pour la paix, la stabilité et le développement en Asie du Sud-Est.

Au cours des 56 dernières années de création et de développement, l'ASEAN a enregistré de nombreuses étapes importantes dans le processus de coopération et de liaison régionales, avec des réalisations de développement au-delà des attentes. Les pays de l'ASEAN se sont toujours soutenus pour se développer ensemble dans tous les aspects, faisant de l'Asie du Sud-Est une région de coopération, de développement, de confiance et d'intégration mondiale.

Et au cours des 56 années de développement de l'ASEAN, le Vietnam a toujours affirmé être un membre actif et responsable, jouant un rôle central dans le développement de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré le président américain Joe Biden dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-États-Unis à Washington D.C. Photo: VNA



L'ASEAN est devenue une organisation de coopération intégrale et étroite, comprenant 10 pays membres : Indonésie, Thaïlande, Philippines, Singapour, Malaisie, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. Plus récemment, lors du 42 Sommet de l’ASEAN qui s'est tenu en mai dernier en Indonésie, les dirigeants des membres de l'ASEAN ont approuvé la feuille de route d'admission du Timor-Leste en tant que membre de ce bloc régional.

Le succès le plus important de l'ASEAN au cours des 56 dernières années a été d'assurer la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est, les pays membres ont instauré des relations de coopération de mieux en mieux. Les différends entre les membres, certains désaccords sont prévenus et résolus sur la base d'intérêts communs.

Depuis son admission en 1995, le Vietnam contribue très activement au développement de cette organisation régionale, et est un membre actif et responsable de l’ASEAN.

Le Vietnam se tient toujours aux côtés des pays membres pour apporter des contributions aux efforts visant à construire la Communauté de l'ASEAN forte, à maintenir la solidarité et l'unité et à promouvoir la centralité de l'Association, pour la paix, la stabilité, la coopération régionale et le développement.



Le Dialogue avec le Comité intergouvernemental des droits de l'homme de l'ASEAN lors de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l' ASEAN (AMM-56) à Jakarta (Indonésie). Photo: VNA

Les politiques et les orientations pour participer à la coopération de l'ASEAN sont devenues une partie importante de la politique étrangère du Vietnam dans la nouvelle ère, un axe stratégique de la diplomatie multilatérale du Vietnam.

Immédiatement après avoir rejoint l'ASEAN, le Vietnam a activement promu l'admission du Laos, du Myanmar (en 1997) et du Cambodge (en 1999) dans ce bloc régional. Ses efforts ont contribué à concrétiser l'idée d'une ASEAN comprenant les 10 pays d'Asie du Sud-Est, créant un nouveau changement qualitatif pour l'ASEAN et la situation régionale à cette époque.

Le Vietnam a également contribué de manière importante à la détermination des objectifs, les orientations du développement et la formation des principales décisions de l'ASEAN comme l'élaboration et l'adoption de la Vision de l’ASEAN 2020, de la Charte de l’ASEAN, de la Vision de la Communauté de l’ASEAN en 2025, ainsi que des plans de mise en œuvre des piliers de la Communauté et de nombreux autres accords importants.

Le Vietnam a non seulement assumé avec excellence le rôle de président de l'ASEAN (2010 et 2020) et accueilli avec succès de nombreux sommets de l'ASEAN, mais a également présidé de nombreux sommets et forums de l'ASEAN dans les domaines de la coopération régionale et internationale. De nombreux mécanismes de coopération de l'ASEAN marquent les initiatives et les contributions exceptionnelles du Vietnam.

Dans le contexte de nombreux changements compliqués dans le monde et la région, le Vietnam participe également au processus d'élaboration des principes, façonnant les "règles du jeu" dans la région, en collaboration avec l'ASEAN pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité, promouvoir le dialogue et coopération.

Le Vietnam presse de faire du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) un ensemble de règles pour les relations entre les pays de l'ASEAN, ainsi qu'avec les pays hors de la région. Le Vietnam a également activement contribué à l'élaboration et à l'adoption des Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific - AOIP), contribuant à former la position commune de l'ASEAN, promouvoir la coopération sur une base cohérente avec les valeurs fondamentales, les principes et la centralité de l'ASEAN.

Des étudiants de 11 pays participent à l'atelier du réseau des jeunes ASEAN-Corée 2023. Photo: VNA



En collaboration avec les pays membres, le Vietnam promeut activement la construction communautaire sur tous les piliers, de la politique, de l'économie à la culture-société, et accorde en particulier une haute priorité au renforcement des liens économiques reliant l'ASEAN, ainsi qu'à l'élargissement des relations avec des partenaires du monde entier.

A travers la coopération de l'ASEAN, le Vietnam se montre comme membre responsable de la communauté de l'ASEAN, de la région et du monde. Le Vietnam a également de nombreuses contributions importantes dans l'élargissement des relations et la promotion de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires.

Le Vietnam a également assumé avec succès le rôle de coordination des relations ASEAN-Chine (2009-2012), ASEAN-UE (2012-2015), ASEAN-Inde (2015-2018) et ASEAN-Japon (2018-2021).

L'adhésion à l'ASEAN a toujours été l'une des principales priorités de la politique étrangère du Vietnam. Tout en profitant des avantages apportés par la communauté de l'ASEAN, le Vietnam continuera à proposer de manière proactive des initiatives et des orientations pour se donner la main dans la construction de la communauté. Une communauté de l'ASEAN forte et résiliente sera le soutien solide du Vietnam pour surmonter les difficultés et les défis dans les temps à venir. -VNA