Hanoi (VNA) – Le commerce extérieur du Vietnam continue de progresser, atteignant plus de 371,3 milliards de dollars au premier semestre de cette année, a fait savoir le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Des conteneurs au port de Cai Lân, dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA

Les exportations de biens ont bondi de 17,3% en glissement annuel, à plus de 186 milliards de dollars, a-t-il précisé dans un rapport sur le bilan de la mise en œuvre du plan de 2022 et le plan prévu de 2023 récemment envoyé au ministère du Plan et de l’Investissement.

Sur les six premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam est excédentaire de 743 millions de dollars, a-t-il indiqué.

Les bonnes performances des entreprises nationales et la mise à profit des accords de libre-échange (FTA), notamment de nouvelle génération, expliquent en partie cette évolution positive, avec une croissance des exportations de 19,5% contre 16,6% réalisée par les entreprises à capitaux étrangers.

Les marchés ayant des ALE avec le Vietnam connaissent une très forte croissance des exportations, de 12 à 34 %, voire 30% pour certains marchés comme le Canada et le Mexique, a déclaré le directeur de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai.

Le commerce extérieur du Vietnam devrait s’élever à environ 368 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d’environ 9,46% par rapport à 2021, dépassant l’objectif de 8% fixé par le gouvernement.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a estimé que la balance commerciale du pays en 2022 devrait être excédentaire d’environ 1 milliard de dollars, atteignant l’objectif prévu. – VNA