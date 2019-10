Hanoi (VNA) – Le Vietnam a engrangé une croissance jamais égalée depuis neuf ans et une inflation au plus bas en dépit des ajustements des prix des carburants, a fait savoir mercredi 2 octobre à la presse à Hanoi le ministre et président de l’Officoe du gouvernement, Mai Tiên Dung.

Le ministre et président de l’Officoe du gouvernement, Mai Tiên Dung, lors de la conférence de presse, le 2 octobre. Photo: VNA

Selon un bilan arrêté au 30 septembre 2019, le Vietnam a réalisé une croissance de 6,98%, un record depuis neuf ans. La valeur des exportations s’élève à 193 milliards de dollars et la balance commerciale présente un excédent de six milliards de dollars. Le taux de l’inflation a été maîtrisé autour de 2,5%, le plus bas depuis trois ans.Dans le contexte de croissance atone et d’abaissement des taux d’intérêt constaté dans nombre de pays, l’économie vietnamienne reste toujours dynamique. Les indicateurs de la dette publique, la dette extérieure se sont orientés à la baisse, a-t-il indiqué.Les investissements sociaux ont augmenté de 10,3%. Entre-temps, les entrées d’investissements directs étrangers ont atteint un record de 14,2 milliards de dollars, a-t-il ajouté.Selon le ministre Mai Tiên Dung, ces résultats sont attribuables aux mesures énergiques destinées à la promotion du secteur privé. Mais ils ne doivent pas conduire à un excès d’optimisme.Le gouvernement a demandé aux ministères, branches et localités d’améliorer vigoureusement et substantiellement l’environnement des affaires, d’élaborer des plans d’action sur la mise en oeuvre des résolutions du Bureau politique sur l’attraction des investissements étrangers et sur la quatrième révolution industrielle, a-t-il poursuivi.En conséquence, il est nécessaire d’achever dans les délais impartis la suppression des conditions réglementaires superfétatoires de manière non pas superficielle mais effective pour créer un meilleur environnement des affaires, a-t-il rappelé l’instruction du Premier ministre. – VNA