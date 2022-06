Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des cinq premiers mois de l’année, le Vietnam a affiché un excédent commercial avec l’Union européenne (UE) de 13,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 47% en variation annuelle.



Les échanges de marchandises entre le Vietnam et l’UE se sont améliorés grâce à l’accord de libre-échange entre les deux parties (EVFTA) et à la reprise économique en Europe.



Les exportations de nombreux produits agricoles vers l’UE ont augmenté. La noix de cajou, par exemple, a rapporté au cours des quatre premiers mois de l’année 290,23 millions de dollars, soit une hausse mensuelle de 21,4%. Selon Dang Hoang Giang, secrétaire général de l’Association vietnamienne de la noix de cajou, l’UE est actuellement le 2e plus grand débouché de ce produit, représentant 23% du volume des exportations et 22% du montant. Grâce à l’EVFTA, les droits de douane sur la noix de cajou en provenance du Vietnam ont été réduits à 0%. Il s’agit d’une grande opportunité pour les entreprises vietnamiennes de la filière car auparavant, les droits de douanes étaient de 7 à 12%.



Les exportations de produits aquatiques et de textile-habillement ont également progressé. Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de produits aquatiques vers l’UE de janvier à avril 2022 se sont chiffrées à 422 millions de dollars, soit un bond de 47,3%. Les expéditions de textile-habillement vers ce marché, elles, se sont élevées à 1,3 milliard de dollars ( 34,6%) ; celles de chaussures, 1,77 milliard de dollars ( 19%).



Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), environ 30,19% des entreprises interrogées comprennent bien les engagements pris dans le cadre de l’EVFTA. Il s’agit d’un taux élevé par rapport au niveau de 22,95% pour plusieurs autres accords de libre-échange dont le Vietnam est membre. Grâce à l’EVFTA, le commerce entre le Vietnam et l’UE s’avère plus durable. La situation des exportations lors de ces derniers mois est un signe encourageant pour les exportateurs et, plus généralement, toute l’économie.-VNA