Des touristes à Hoi An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam accueillera 32 millions de touristes étrangers d’ici 2025 et ce nombre devrait atteindre 47 millions en 2030, soit une croissance annuelle de 9% à 11% durant cette période.

Selon le projet de la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam pour 2030, vision pour 2050, le secteur du tourisme représenterait environ 14% du PIB national en 2030.

La demande touristique devrait augmenter chaque année de 4% entre 2018 et 2028, soit plus rapidement que la croissance économique mondiale, a déclaré Nguyen Anh Tuan, directeur de l’Institut de recherche sur le développement touristique, lors d’un séminaire organisé le 20 août à Hanoï par l'Administration nationale du tourisme.

L’Asie-Pacifique deviendrait la région accueillant le plus de touristes étrangers avec 535 millions de personnes en 2030, a-t-il ajouté.

Parallèlement au nombre croissant de touristes, les tendances de voyage seraient diversifiées. Les types de tourisme respectueux de l'environnement, tels que l'écotourisme, le tourisme communautaire, le tourisme de villégiature et le tourisme médical deviendraient de plus en plus populaires.

Plusieurs participants du séminaire ont souligné la nécessité de diversifier les produits touristiques vietnamiens et d’améliorer leur qualité, avant d’appeler les localités à développer des produits typiques pour mieux satisfaire les touristes étrangers.

Le tourisme intelligent avec une forte application des sciences et technologies est l’une des tendances actuelles du tourisme mondial. Cela offre au Vietnam de nombreuses opportunités mais aussi des défis qui l’obligent à prendre des solutions raisonnables pour améliorer avant tout la qualité de ses ressources humaines.

Actuellement, le secteur national du tourisme embauche plus de 1,3 million de travailleurs dont seulement 42% qui ont déjà été formés en tourisme. -VNA