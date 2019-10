Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En octobre, le Vietnam a accueilli un nombre record des voyageurs étrangers avec près de 1,62 million de personnes, soit une hausse de 34,3% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques. Il s'agit du mois ayant la croissance touristique la plus élevée de cette année.

Selon l’Administration nationale du Tourisme, c'est une croissance impressionnante, inférieure à la moyenne dans la région suivant l’évaluation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Entre janvier et octobre, près de 14,5 millions de touristes étrangers sont arrivés au Vietnam, soit une flambée de 13% sur un an. Les plus nombreux sont venus de l’Asie et occupent 79,5% du nombre des voyageurs étrangers. En particulier, les Chinois et les Sud-Coréens représentent près de 56% du nombre des arrivées étrangères au Vietnam.

Le nombre des Européens au Vietnam est aussi en hausse de 5,5% par rapport à la même période de l’an passé avec notamment les Russes (+4,8%), les Britanniques (+5,8%) et les Français (+1,7%)…

Lors de la cérémonie de remise des prix "World Travel Awards" (WTA) pour l'Asie qui a eu lieu à Phu Quoc, province de Kien Giang, le 12 octobre dernier, le tourisme vietnamien a primé à quatre catégories de premier rang en Asie que sont la meilleure destination culinaire en Asie, la meilleure destination en Asie et la meilleure destination culturelle en Asie. La ville de Hoi An a remporté le prix "Meilleure ville culturelle en Asie". Il s’agit des prix contribuant à affirmer la position du tourisme dans la région et dans le monde etconstituant une opportunité en or pour accélérer la promotion touristique nationale dans les temps à venir. -VNA