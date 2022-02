Les touristes internationaux reviennent à Phu Quoc. Photo: VNA

Le ministère a déclaré le 9 février que les touristes étrangerss avaient visité la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, et les provinces centrales de Khanh Hoa et Quang Nam, qui ont été sélectionnées pour le programme, ainsi que la ville centrale de Da Nang et la province de Quang Ninh (Nord).La plupart d'entre eux venaient de Russie, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de la République de Corée, de Singapour, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada.Pas moins de 16 agences de voyage, 82 établissements d'hébergement, 28 sites touristiques, huit centres commerciaux et 48 sociétés de transport dans les cinq localités ciblées se sont inscrits et ont été éligibles pour rejoindre la première phase du programme.La première phase a été déployée conformément aux réglementations de prévention et de contrôle du COVID-19 et a reçu l'accueil chaleureux des touristes, a indiqué le ministère.Le ministère a donc proposé de mettre en œuvre la deuxième phase du programme d'ici le 30 mars, d'effectuer des tests de COVID-19 pour les touristes dans leur hébergement et d'élargir les destinations touristiques.Les activités touristiques internationales, y compris les circuits entrants et sortants, devraient reprendre pleinement à partir du 31 mars, a indiqué le ministère.Il a également proposé que le gouvernement ordonne au ministère de la Sécurité publique et au ministère des Affaires étrangères de travailler sur l'exemption unilatérale de visa pour les pays et territoires, qui était en place avant l'épidémie de pandémie.Par ailleurs, les ministères des Affaires étrangères et de la Santé devront collaborer dans les négociations avec les autres pays et territoires pour qu’ils reconnaissent au plus vite le certificat de vaccination du Vietnam, ce qui facilitera les voyages à l’étranger des Vietnamiens..- VNA