Photo: economy.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a accueilli 1,2 million de touristes étrangers en août, a annoncé l'Office général des statistiques le 29 août.



Ainsi, depuis le début de l'année, le Vietnam a dénombré 86 millions de touristes nationaux et plus de 7,8 millions de touristes étrangers.



Les arrivées internationales par voie aérienne ont représenté 87,6% du total, celles par voies routière et maritime, 11,6% et 0,8% respectivement.



Actuellement, le secteur du tourisme s'efforce d'accélérer la reprise et de se développer de manière efficace et durable, conformément à la Résolution 82/NQ-CP du gouvernement, contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique phare conformément à la Résolution 08-NQ/TW du Bureau politique.



Les changements de plus en plus flexibles concernant les procédures de visa et l'augmentation de la durée de séjour pour les étrangers entrant au Vietnam sont un signal très encourageant pour le tourisme. -VNA